«Квіти та мелодії весни»: театр у Луцьку кличе на святковий концерт

«Квіти та мелодії весни»: театр у Луцьку кличе на святковий концерт
У неділю, 2 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться атмосферний концерт «Квіти та мелодії весни».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Пориньте у світ чарівної музики та неповторних голосів! Зробіть подарунок собі та рідним – і цей вечір стане незабутнім! Приходьте на концерт «Квіти та мелодії весни», 2 березня о 17:00. У програмі – зарубіжні хіти, інструментальні твори та українські пісні. Живий звук, сучасна хореографія і неймовірна атмосфера свята! Створімо разом сонцесяйний настрій навесні!» – йдеться в дописі.

Коли?

Неділя, 2 березня о 17:00.

Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
«Квіти та мелодії весни»: театр у Луцьку кличе на святковий концерт

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Теги: театр, Луцьк, концерт
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