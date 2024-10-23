«Квіти та мелодії весни»: театр у Луцьку кличе на святковий концерт
Сьогодні, 19:15
У неділю, 2 березня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться атмосферний концерт «Квіти та мелодії весни».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Пориньте у світ чарівної музики та неповторних голосів! Зробіть подарунок собі та рідним – і цей вечір стане незабутнім! Приходьте на концерт «Квіти та мелодії весни», 2 березня о 17:00. У програмі – зарубіжні хіти, інструментальні твори та українські пісні. Живий звук, сучасна хореографія і неймовірна атмосфера свята! Створімо разом сонцесяйний настрій навесні!» – йдеться в дописі.
Коли?
Неділя, 2 березня о 17:00.
Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Пориньте у світ чарівної музики та неповторних голосів! Зробіть подарунок собі та рідним – і цей вечір стане незабутнім! Приходьте на концерт «Квіти та мелодії весни», 2 березня о 17:00. У програмі – зарубіжні хіти, інструментальні твори та українські пісні. Живий звук, сучасна хореографія і неймовірна атмосфера свята! Створімо разом сонцесяйний настрій навесні!» – йдеться в дописі.
Коли?
Неділя, 2 березня о 17:00.
Тривалість концерту - 2 години 15 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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