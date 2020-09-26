Катастрофа F-16, у якій загинув пілот з Луцька, сталася, бо США не надали технологію розпізнавання ворога

Джилліан Кей Мельхіор стверджує, що США не надали Україні технологію розпізнавання своїх від чужих у повітряному бою. Саме це, мовляв, спричинило катастрофу українського літака F-16, у якій загинув пілот Олексій Месь з Луцька.



Про це вона написала у своїй колонці, повідомляє



Мельхіор посилається на українського депутата (ймовірно, йдеться про Мар’яну Безуглу, яку далі цитують у матеріалі) та інші джерела, які сказали, що F-16 збили свої «дружнім вогнем». Усе через те, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не надала українцям технологію, яка допомагає наземній протиповітряній обороні відрізняти свого від ворога.



США та їхні європейські союзники для цього використовують тактичну мережу під назвою Link 16. За її допомогою в реальному часі можна бачити всіх учасників мережі — літаки, наземні підрозділи, наземні засоби протиповітряної оборони та командування.



Оглядачка WSJ пише, що Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які працюють у небі, де літають і ворожі ракети й безпілотники, бо їхні наземні колеги можуть розрізнити свої літаки.



За словами української активістки та журналістки, а також співзасновниці Міжнародного центру української перемоги Дар’ї Каленюк, на яку також посилається Мельхіор, на момент прибуття в Україну винищувачів F-16 ані вони, ані комплекси Patriot не були обладнані Link 16.



Вона пояснює, що Link 16 прибрали з «петріотів» для України, «тому що ніхто <не> планував і не передбачав, що в найближчому майбутньому Україна отримає F-16». Коли ж це таки сталося, технологію розпізнавання не повернули в техніку, яку відправляли в Україну, хоч зараз вживають зусиль для виправлення цього, кажуть анонімні джерела оглядачки.



Вона припускає, що США навмисно не захотіли надати Link 16, бо через обережність адміністрації Байдена там боялися відповіді москви на можливу ескалацію.



Зазначимо, ще у вересні минулого року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявляв, що результати розслідування авіакатастрофи будуть відомі незабаром.



Тим часом журналісти Breaking Defense із посиланням на джерела в Україні писали, що один зі сценаріїв аварії F-16, який обговорюють в українському оборонному товаристві, — це те, що літак випадково пролетів через хмару уламків після успішного перехоплення та знищення однієї з російських ракет.



Катастрофа F-16



У Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.



Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотник, загинув льотчик Олексій Месь.



У районі падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.



Президент Володимир Зеленський 30 серпня звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.



Зеленський прокоментував своє рішення тим, що «на командному рівні ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад».



Тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.



Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Членкиня редакційної колегії видання Wall Street Journalстверджує, що США не надали Україні технологію розпізнавання своїх від чужих у повітряному бою. Саме це, мовляв, спричинило катастрофу українського літака F-16, у якійПро це вона написала у своїй колонці, повідомляє Громадське Мельхіор посилається на українського депутата (ймовірно, йдеться про Мар’яну Безуглу, яку далі цитують у матеріалі) та інші джерела, які сказали, що F-16 збили свої «дружнім вогнем». Усе через те, що адміністрація колишнього президента СШАне надала українцям технологію, яка допомагає наземній протиповітряній обороні відрізняти свого від ворога.США та їхні європейські союзники для цього використовують тактичну мережу під назвою Link 16. За її допомогою в реальному часі можна бачити всіх учасників мережі — літаки, наземні підрозділи, наземні засоби протиповітряної оборони та командування.Оглядачка WSJ пише, що Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які працюють у небі, де літають і ворожі ракети й безпілотники, бо їхні наземні колеги можуть розрізнити свої літаки.За словами української активістки та журналістки, а також співзасновниці Міжнародного центру української перемоги Дар’ї Каленюк, на яку також посилається Мельхіор, на момент прибуття в Україну винищувачів F-16 ані вони, ані комплекси Patriot не були обладнані Link 16.Вона пояснює, що Link 16 прибрали з «петріотів» для України, «тому що ніхто <не> планував і не передбачав, що в найближчому майбутньому Україна отримає F-16». Коли ж це таки сталося, технологію розпізнавання не повернули в техніку, яку відправляли в Україну, хоч зараз вживають зусиль для виправлення цього, кажуть анонімні джерела оглядачки.Вона припускає, що США навмисно не захотіли надати Link 16, бо через обережність адміністрації Байдена там боялися відповіді москви на можливу ескалацію.Зазначимо, ще у вересні минулого року головнокомандувач Збройних силзаявляв, що результати розслідування авіакатастрофи будуть відомі незабаром.Тим часом журналісти Breaking Defense із посиланням на джерела в Україні писали, що один зі сценаріїв аварії F-16, який обговорюють в українському оборонному товаристві, — це те, що літак випадково пролетів через хмару уламків після успішного перехоплення та знищення однієї з російських ракет.У Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотник, загинув льотчик Олексій Месь.У районі падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії., який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.Президент30 серпня звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.Зеленський прокоментував своє рішення тим, що «на командному рівні ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад».Тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.Міністр оборони Українизаявив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

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