Внаслідок поранення помер Герой з Волині Павло Шевчук
Сьогодні, 16:28
Зупинилося серце Героя з Волині Павла Шевчука.
Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"На жаль, сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. В боротьбі за незалежність України, внаслідок поранення при виконанні бойового завдання, помер житель села Воля – Свійчівська – Шевчук Павло Вікторович, 7 квітня 1986 року народження.
Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про точний час і місце поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"На жаль, сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. В боротьбі за незалежність України, внаслідок поранення при виконанні бойового завдання, помер житель села Воля – Свійчівська – Шевчук Павло Вікторович, 7 квітня 1986 року народження.
Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про точний час і місце поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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