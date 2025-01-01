Внаслідок поранення помер Герой з Волині Павло Шевчук

Внаслідок поранення помер Герой з Волині Павло Шевчук
Зупинилося серце Героя з Волині Павла Шевчука.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

"На жаль, сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. В боротьбі за незалежність України, внаслідок поранення при виконанні бойового завдання, помер житель села Воля – Свійчівська – Шевчук Павло Вікторович, 7 квітня 1986 року народження.

Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про точний час і місце поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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