Внаслідок поранення помер Герой з Волині Павло Шевчук

Павла Шевчука.



Про це



"На жаль, сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. В боротьбі за незалежність України, внаслідок поранення при виконанні бойового завдання, помер житель села Воля – Свійчівська – Шевчук Павло Вікторович, 7 квітня 1986 року народження.



Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про точний час і місце поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зупинилося серце Героя з ВолиніПро це повідомили в Оваднівській громаді."На жаль, сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. В боротьбі за незалежність України, внаслідок поранення при виконанні бойового завдання, помер житель села Воля – Свійчівська – Шевчук Павло Вікторович, 7 квітня 1986 року народження.Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про точний час і місце поховання буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію