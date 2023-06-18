В мережі поширюють фейк про викид радіації на ЧАЕС

В мережі поширюють фейк про викид радіації на ЧАЕС
У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Також українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

На сторінці МВС повідомили, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки.

"Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами.
Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

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Теги: Україна, ЧАЕС, вибух, війна, фейки
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