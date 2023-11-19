Київ атакують «шахеди», на столицю падають уламки
Сьогодні, 23:01
Війська РФ запустили по території України "Шахеди". На тлі дронової атаки у Києві пролунали вибухи.
У Києві пролунали кілька вибухів, по ворожих дронах працює ППО. Про це повідомляє пресслужба КМВА, - пише "Кореспондент".
"Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.
Зазначається, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.
Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. Більшість з них перехопила ППО. Через наслідки російських атак на енергооб’єкти сьогодні вранці в Україні діяли аварійні відключення світла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Києві пролунали кілька вибухів, по ворожих дронах працює ППО. Про це повідомляє пресслужба КМВА, - пише "Кореспондент".
"Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.
Зазначається, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.
Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. Більшість з них перехопила ППО. Через наслідки російських атак на енергооб’єкти сьогодні вранці в Україні діяли аварійні відключення світла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За яких умов в Україні скасують воєний стан
Сьогодні, 23:19
Київ атакують «шахеди», на столицю падають уламки
Сьогодні, 23:01
Пікапи, дрони, спорядження: Луцька громада передасть для воїнів допомоги на 30 млн. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
В мережі поширюють фейк про викид радіації на ЧАЕС
Сьогодні, 21:57
У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк
Сьогодні, 21:16