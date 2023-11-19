Київ атакують «шахеди», на столицю падають уламки





У Києві пролунали кілька вибухів, по ворожих дронах працює ППО. Про це повідомляє пресслужба КМВА, - пише



"Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.



Зазначається, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.



Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.



Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. Більшість з них перехопила ППО. Через наслідки російських атак на енергооб’єкти сьогодні вранці в Україні діяли аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ запустили по території України "Шахеди". На тлі дронової атаки у Києві пролунали вибухи.У Києві пролунали кілька вибухів, по ворожих дронах працює ППО. Про це повідомляє пресслужба КМВА, - пише "Кореспондент" "Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.Зазначається, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. Більшість з них перехопила ППО. Через наслідки російських атак на енергооб’єкти сьогодні вранці в Україні діяли аварійні відключення світла.

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