Київ атакують «шахеди», на столицю падають уламки

Київ атакують «шахеди», на столицю падають уламки
Війська РФ запустили по території України "Шахеди". На тлі дронової атаки у Києві пролунали вибухи.

У Києві пролунали кілька вибухів, по ворожих дронах працює ППО. Про це повідомляє пресслужба КМВА, - пише "Кореспондент".

"Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.

Україну атакують кілька груп ворожих "Шахедів", у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни запустили по Україні понад 140 дронів. Більшість з них перехопила ППО. Через наслідки російських атак на енергооб’єкти сьогодні вранці в Україні діяли аварійні відключення світла.

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Теги: Київ, війна, "шахеди", атаки
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