18 лютого на Волині: гортаючи календар

Олег Антонюк (на фото).



Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Антонів та Макарів, – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

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