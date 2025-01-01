18 лютого на Волині: гортаючи календар
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18 лютого відзначає день народження адвокат Олег Антонюк (на фото).
Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Антонів та Макарів, – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
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Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Антонів та Макарів, – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
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