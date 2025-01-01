На Волині медики врятували чоловіка з переохолодженням
Сьогодні, 03:41
Ковельські медики врятували життя 56-річному чоловіку з переохолодженням тіла, якого у важкому стані доставили у приймальне відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Ковельського МТМО.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
У чоловіка діагностували гіпотермію (температура тіла становила близько 30 градусів), загальне обмороження III ступеня, обмороження обох стоп ІІ ступеня. Зараз пацієнт перебуває під контролем медичного персоналу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні, отримує кваліфіковану медичну допомогу.
Багато людей помилково вважають, що обмороження можливе лише за екстремального холоду. Насправді ж небезпека існує навіть при незначному морозі. До групи ризику належать люди, які тривалий час перебувають на холоді; особи з порушеним кровообігом (наприклад, діабетики); люди, які вживають алкоголь, оскільки він створює ілюзію тепла; ті, хто носить тісний або вологий одяг і взуття.
"Щоб уникнути переохолодження, одягайтеся по сезону, пийте теплі напої, не вживайте алкоголь, уникайте довгого перебування на вулиці, більше рухайтеся. Бережіть себе та своїх близьких за будь-якої погоди", - йдеться у дописі генерального директора Ковельського МТМО Валентина Вітра.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
У чоловіка діагностували гіпотермію (температура тіла становила близько 30 градусів), загальне обмороження III ступеня, обмороження обох стоп ІІ ступеня. Зараз пацієнт перебуває під контролем медичного персоналу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні, отримує кваліфіковану медичну допомогу.
Багато людей помилково вважають, що обмороження можливе лише за екстремального холоду. Насправді ж небезпека існує навіть при незначному морозі. До групи ризику належать люди, які тривалий час перебувають на холоді; особи з порушеним кровообігом (наприклад, діабетики); люди, які вживають алкоголь, оскільки він створює ілюзію тепла; ті, хто носить тісний або вологий одяг і взуття.
"Щоб уникнути переохолодження, одягайтеся по сезону, пийте теплі напої, не вживайте алкоголь, уникайте довгого перебування на вулиці, більше рухайтеся. Бережіть себе та своїх близьких за будь-якої погоди", - йдеться у дописі генерального директора Ковельського МТМО Валентина Вітра.
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