На Волині медики врятували чоловіка з переохолодженням

Ковельські медики врятували життя 56-річному чоловіку з переохолодженням тіла, якого у важкому стані доставили у приймальне відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Ковельського МТМО.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.У чоловіка діагностували гіпотермію (температура тіла становила близько 30 градусів), загальне обмороження III ступеня, обмороження обох стоп ІІ ступеня. Зараз пацієнт перебуває під контролем медичного персоналу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні, отримує кваліфіковану медичну допомогу.Багато людей помилково вважають, що обмороження можливе лише за екстремального холоду. Насправді ж небезпека існує навіть при незначному морозі. До групи ризику належать люди, які тривалий час перебувають на холоді; особи з порушеним кровообігом (наприклад, діабетики); люди, які вживають алкоголь, оскільки він створює ілюзію тепла; ті, хто носить тісний або вологий одяг і взуття."Щоб уникнути переохолодження, одягайтеся по сезону, пийте теплі напої, не вживайте алкоголь, уникайте довгого перебування на вулиці, більше рухайтеся. Бережіть себе та своїх близьких за будь-якої погоди", - йдеться у дописі генерального директора Ковельського МТМО Валентина Вітра.