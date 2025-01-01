П'ятикласник зі Львова придбав для ЗСУ Mavic за 50 тисяч, які отримав за перемогу в олімпіаді
Сьогодні, 01:15
Школяр зі Львівщини вирішив підтримати військовослужбовців Сил оборони України і придбати для них безпілотник.
На купівлю Mavic учень витратив 50 тисяч гривень. Про це повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації.
П’ятикласник зі Львова Роман Терлич, отримавши 50 тисяч гривень за перемогу в олімпіаді, придбав Mavic для 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
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На купівлю Mavic учень витратив 50 тисяч гривень. Про це повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації.
П’ятикласник зі Львова Роман Терлич, отримавши 50 тисяч гривень за перемогу в олімпіаді, придбав Mavic для 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
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