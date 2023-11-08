За яких умов в Україні скасують воєний стан

Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, за яких умов в Україні можуть скасувати воєнний стан.Про це Федір Веніславський розповів у інтерв'ю Radio NV.«Щоб дати відповідь на ваше запитання (про те, коли буде скасовано воєнний стан — ред.), треба звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне», — заявив Веніславський.Нардеп додав, що зараз говорити про скасування воєнного стану складно, оскільки воно залежить від багатьох чинників, та звернув увагу, що Росія продовжує тиск на всіх напрямках на фронті.«Для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував дочекатися хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише політичні заяви президента <США Дональда> Трампа і його вищого політичного керівництва, але й конкретні дії. Тому що буде багато що залежати від конкретних заходів, які буде вживати адміністрація Сполучених Штатів Америки щодо Росії, які будуть сигнали посилати, що вони мають робити, що не мають», — сказав також Веніславський.Він підсумував, що наразі «дуже багато невідомих», які не дозволяють уявити, якими будуть підстави для припинення правового режиму воєнного стану.