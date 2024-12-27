Пікапи, дрони, спорядження: Луцька громада передасть для воїнів допомоги на 30 млн. ФОТО, ВІДЕО

Пікапи, дрони, спорядження: Луцька громада передасть для воїнів допомоги на 30 млн. ФОТО, ВІДЕО
Луцька міська рада сформувала нову партію допомоги для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Аби передати бійцям необхідні речі щодо яких вони надсилали запити, міський голова Ігор Поліщук разом із депутатами знову вирушають на Схід України, - повідомляють на сайті Луцькради.

“Допомогу відправляємо на всі напрямки фронту, починаючи від Харківської області і закінчуючи Запорізькою, включно з Донеччиною, де зараз ідуть найактивніші бойові дії. Зокрема, це Покровський напрямок, Великі Новосілки, Костянтинівка, Торецьк. Там, де є найбільша потреба, туди і направляємо нашу допомогу. А це – 5 нових пікапів, а також багато спорядження для військових на загальну суму майже 30 млн грн”, – розповів міський голова.

Чергова партія допомоги цього разу призначена для 10 бойових підрозділів. Окрім 5 нових автомобілів, до неї входять квадрокоптери DJI Mavic 3Т (36 шт.), DJI Mavic 3 PRO (47 шт.), DJI Mavic 30T, акумуляторні батареї до них, FPV-дрони з нічною та денною камерою (70 шт.), антидронові рушниці Квертус AD G-6+ (2шт.), РЕБ Delta-tec 8-діапазонний (2 шт.), РЕБ HYMO L (4 шт.), РЕБ Contra drone, РЕБ Шелтер 6м (3 шт.), РЕБ КРАКЕН, зарядні станції ECO Flowe Delta2 (4 шт.), ECO Flowe Delta MAX (19 шт.), Starlink (6 шт.), павербанки (6 шт.), бензиновий генератор, генератори інвенторні (3 шт.), батареї для радіостанцій Motorola (20 шт.), планшет Lenovo, шини автомобільні (5 шт.), антени та кабелі.

“Бойові дії, на жаль, тривають, наші захисники віддають свої життя. І для того, щоб вони могли захищатися і виконувати завдання, які перед ними ставить командування, необхідні засоби: автомобілі, дрони, FPV-дрони, РЕБи. Тому продовжуємо підтримку Збройних сил. На сьогодні це наш основний пріоритет”, – наголосив міський голова Ігор Поліщук.


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Теги: Луцьк, Луцька міська рада, допомога, ЗСУ, армія, війна, фронт, гроші
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