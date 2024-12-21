За вихідні на Волині спіймали 6 п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 6 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Коротко про декількох із них:
У Луцьку, на проспекті Відродження, поліцейські зупинили автомобіль Renault за порушення ПДР. Спілкуючись із 43-річним чоловіком, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,27 проміле.
На вулиці Ранковій патрульні зупинили автомобіль Volkswagen у комендантську годину. Спілкуючись із 38-річною жінкою, правоохоронці замітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,40 проміле.
Ще одного нетверезого керманича, який порушив ПДР, копи зупинили на вулиці Олени Пчілки в Ковелі. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 0,39 проміле. Також інспектори з’ясували, що протягом останнього року він вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
У всіх випадках поліцейські відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
Будьте відповідальними та дотримуйтеся ПДР
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Коротко про декількох із них:
У Луцьку, на проспекті Відродження, поліцейські зупинили автомобіль Renault за порушення ПДР. Спілкуючись із 43-річним чоловіком, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,27 проміле.
На вулиці Ранковій патрульні зупинили автомобіль Volkswagen у комендантську годину. Спілкуючись із 38-річною жінкою, правоохоронці замітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,40 проміле.
Ще одного нетверезого керманича, який порушив ПДР, копи зупинили на вулиці Олени Пчілки в Ковелі. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 0,39 проміле. Також інспектори з’ясували, що протягом останнього року він вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
У всіх випадках поліцейські відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
Будьте відповідальними та дотримуйтеся ПДР
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