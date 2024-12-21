За вихідні на Волині спіймали 6 п'яних водіїв

За вихідні на Волині спіймали 6 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 6 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Коротко про декількох із них:

У Луцьку, на проспекті Відродження, поліцейські зупинили автомобіль Renault за порушення ПДР. Спілкуючись із 43-річним чоловіком, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,27 проміле.

На вулиці Ранковій патрульні зупинили автомобіль Volkswagen у комендантську годину. Спілкуючись із 38-річною жінкою, правоохоронці замітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,40 проміле.

Ще одного нетверезого керманича, який порушив ПДР, копи зупинили на вулиці Олени Пчілки в Ковелі. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 0,39 проміле. Також інспектори з’ясували, що протягом останнього року він вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування транспортними засобами.

У всіх випадках поліцейські відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
Будьте відповідальними та дотримуйтеся ПДР

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Теги: Волинь, поліція, п'яний за кермом, Луцьк
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