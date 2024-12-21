За вихідні на Волині спіймали 6 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 6 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Коротко про декількох із них:У Луцьку, на проспекті Відродження, поліцейські зупинили автомобіль Renault за порушення ПДР. Спілкуючись із 43-річним чоловіком, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,27 проміле.На вулиці Ранковій патрульні зупинили автомобіль Volkswagen у комендантську годину. Спілкуючись із 38-річною жінкою, правоохоронці замітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,40 проміле.Ще одного нетверезого керманича, який порушив ПДР, копи зупинили на вулиці Олени Пчілки в Ковелі. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 0,39 проміле. Також інспектори з’ясували, що протягом останнього року він вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування транспортними засобами.У всіх випадках поліцейські відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.Будьте відповідальними та дотримуйтеся ПДР