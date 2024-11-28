У волинській бригаді показали, як додатково навчають новобранців. ФОТО

У 100 окремій механізованій бригаді показали, як відбувається додаткова підготовка новобранців, які прибули до підрозділу.Про це повідомляють у 100 ОМБр."Щоденно – за будь-яких погодних умов – у підрозділах 100 ОМБр триває додаткова підготовка новачків, які прибули з навчальних центрів.Бійці здобувають нові знання і удосконалюють свої навички у різних царинах воєнного мистецтва", - написали у дописі на сторінці громади.Перш за все новоприбулі військовослужбовці відшліфовують прийоми поводження зі стрілецькою зброєю та вчаться цілити у самісіньке «яблучко».