На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку

У ніч на 18 лютого російські війська атакували Кіровоградщину. У Долинській ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала мама і діти.Про це повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС."Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА.У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.