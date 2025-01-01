На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку

На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку
У ніч на 18 лютого російські війська атакували Кіровоградщину. У Долинській ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала мама і діти.

Про це повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС.

"Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА.

У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.

Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.

Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.
На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку

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Теги: Україна, росія, війна
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