На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку
Сьогодні, 09:35
У ніч на 18 лютого російські війська атакували Кіровоградщину. У Долинській ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала мама і діти.
Про це повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС.
"Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА.
У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.
Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.
Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.
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Про це повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС.
"Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА.
У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.
Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.
Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.
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