Два енергоблоки Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко
Сьогодні, 09:10
Добудова реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.
Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Точна вартість, за словами міністра, наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком, і через різницю курсу долара, вона буде більшою.
“На сьогодні перерахуванням ТЕО (техніко-економічне обґрунтування. - Ред.) займається КІЕП (Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут “Енергопроєкт” - Ред.), який робив ТЕО у 2018 році. Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень”, - заявив Галущенко.
Як стверджує міністр, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданий парламентом Болгарії на здійснення угоди з купівлі/продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують.
“На жаль, сьогодні конфігурація сил в парламенті (Болгарії. - Ред.), і ми маємо підтвердження цьому, говорить про те, що вони (болгарські парламентарі. - Ред.) не продовжать цей термін. Мало того, я вам хочу розказати, що після ухвалення закону (Верховною Радою. - Ред.) проросійська частина в болгарському парламенті зареєструвала закон про скасування дозволу на передачу України цих двох реакторів”, - повідомив Галущенко.
Він додав, що Верховна Рада лише дала дозвіл на купівлю реакторів у Болгарії, і в ухваленому законопроєкті зазначається, що протягом півроку уряд має внести нове ТЕО, допрацювати і ухвалити вже закон про дозвіл на будівництво.
11 лютого Верховна Рада дала дозвіл на купівлю двох атомних реакторів у Болгарії. Противники цього рішення вказувала на його недоцільність під час війни та на країну-виробника обладнання - Росію.
Міненерго переконує, що нові атомні блоки потрібні негайно у зв'язку з завданими Росією руйнуваннями.
Наразі готовність третього енергоблоку Хмельницької АЕС становить до 80 %, четвертого – до 30 %. Їхня добудова була заморожена на декілька десятиліть. Якщо станцію вдасться добудувати, вона стане найпотужнішою в Європі.
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Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Точна вартість, за словами міністра, наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком, і через різницю курсу долара, вона буде більшою.
“На сьогодні перерахуванням ТЕО (техніко-економічне обґрунтування. - Ред.) займається КІЕП (Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут “Енергопроєкт” - Ред.), який робив ТЕО у 2018 році. Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень”, - заявив Галущенко.
Як стверджує міністр, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданий парламентом Болгарії на здійснення угоди з купівлі/продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують.
“На жаль, сьогодні конфігурація сил в парламенті (Болгарії. - Ред.), і ми маємо підтвердження цьому, говорить про те, що вони (болгарські парламентарі. - Ред.) не продовжать цей термін. Мало того, я вам хочу розказати, що після ухвалення закону (Верховною Радою. - Ред.) проросійська частина в болгарському парламенті зареєструвала закон про скасування дозволу на передачу України цих двох реакторів”, - повідомив Галущенко.
Він додав, що Верховна Рада лише дала дозвіл на купівлю реакторів у Болгарії, і в ухваленому законопроєкті зазначається, що протягом півроку уряд має внести нове ТЕО, допрацювати і ухвалити вже закон про дозвіл на будівництво.
11 лютого Верховна Рада дала дозвіл на купівлю двох атомних реакторів у Болгарії. Противники цього рішення вказувала на його недоцільність під час війни та на країну-виробника обладнання - Росію.
Міненерго переконує, що нові атомні блоки потрібні негайно у зв'язку з завданими Росією руйнуваннями.
Наразі готовність третього енергоблоку Хмельницької АЕС становить до 80 %, четвертого – до 30 %. Їхня добудова була заморожена на декілька десятиліть. Якщо станцію вдасться добудувати, вона стане найпотужнішою в Європі.
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