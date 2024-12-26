В Канаді під час посадки перекинувся літак: 15 постраждалих, троє у важкому стані





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Аварія сталася на тлі сильного вітру та снігопаду, що ускладнило умови посадки. За даними аеропорту Торонто Пірсон, на вихідних хуртовина завалила аеродром снігом висотою понад 22 см, що призвело до затримок рейсів.



На момент аварії на борту літака перебували 80 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літак авіакомпанії Delta Air Lines зазнав аварії під час посадки в Канадському аеропорту "Торонто Пірсон" у понеділок через складні погодні умови. В результаті інциденту постраждало 15 осіб, які перебували на борту. Серед них – троє з критичними травмами, включаючи дитину.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.Аварія сталася на тлі сильного вітру та снігопаду, що ускладнило умови посадки. За даними аеропорту Торонто Пірсон, на вихідних хуртовина завалила аеродром снігом висотою понад 22 см, що призвело до затримок рейсів.На момент аварії на борту літака перебували 80 осіб.

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