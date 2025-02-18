У Саудівській Аравії почалися переговори США та росії





Про це пише



"Зустріч, як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання", - йдеться в повідомленні.



ТАСС додає, що однією з ключових тем переговорів є "возз'єднання в низці економічних сфер".



У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майк Волц, посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, а також глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд і радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мухаммед Аль-Айбан.



Російську сторону представляють глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.



Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.



За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.



Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.

Передісторія:



Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії володимир путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.



17 лютого російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.



Член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".Про це пише Українська правда з посиланням на "РИА Новости", ТАСС."Зустріч, як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання", - йдеться в повідомленні.ТАСС додає, що однією з ключових тем переговорів є "возз'єднання в низці економічних сфер".У переговорах беруть участь держсекретар США, радник з нацбезпеки США, посланник США на Близькому Сході, а також глава МЗС Саудівської Аравіїі радник з нацбезпеки Саудівської АравіїРосійську сторону представляють глава МЗС РФі помічник глави РФРаніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.Глава ОПУзаявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.Президент Українизаявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.Передісторія:Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії володимир путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.17 лютого російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.Член російської делегаціїзаявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента СШАу Саудівській Аравії.

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