Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників





Чоловіка визнали винним у груповому порушенні громадського порядку.



Передісторія...

Інцидент стався 3 серпня 2024 року у Ковелі. Жителі міста зібралися під стінами ТЦК, обурені нібито незаконним затриманням трьох юнаків.



Десятки людей намагалися проникнути всередину будівлі, перекривали дорогу та вимагали відпустити затриманих.



Фото та відео з місця події швидко поширилися в соцмережах, викликавши широкий суспільний резонанс. На місце прибули правоохоронці.







Наступного дня Волинський обласний ТЦК пояснив, що молодих чоловіків доставили до установи через відсутність військово-облікових документів, і це було зроблено відповідно до закону.



В Оперативному командуванні "Захід" заявили, що протест активно підтримували російські спецслужби, які використали його для своїх цілей.



А в поліції повідомили, що за фактом







Чим завершився суд над мітингарем?

Днями, 13 лютого 2025 року, Ковельський міськрайонний суд



Слідство встановило, що він разом з іншими протестувальниками протягом майже п’яти годин блокував роботу ТЦК, не реагував на вимоги правоохоронців, вигукував нецензурні образи та навіть зламав металевий шлагбаум, аби потрапити на територію ТЦК. Його дії призвели до серйозних порушень громадського порядку та блокування руху транспорту.



На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що піддався емоціям і діяв імпульсивно. Він попросив не карати його суворо та запевнив, що усвідомив свою помилку.



Суд визнав його винним за статтею 293 Кримінального кодексу України (Групове порушення громадського порядку) та призначив штраф у розмірі 17 000 гривень.







Як покарали інших протестувальників?

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року судили



Крім того, стало відомо, що Юлія Загура неодноразово повідомляла у Viber-групі «Ковель і район» про місця проведення мобілізаційних заходів у Ковелі.



Жінка пішла на угоду з прокуратурою і цілком визнала свою вину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Сторони узгодили покарання: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.



Пізніше суд



Також чоловік погрожував військовослужбовцям Терцентру комплектування, штовхав їх та перекрив власним автомобілем одну з доріг біля місця мітингу.



Чоловіка оштрафували на 34 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який брав участь у протестах біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).Чоловіка визнали винним у груповому порушенні громадського порядку.Інцидент стався 3 серпня 2024 року у Ковелі. Жителі міста зібралися під стінами ТЦК, обурені нібито незаконним затриманням трьох юнаків.Десятки людей намагалися проникнути всередину будівлі, перекривали дорогу та вимагали відпустити затриманих.Фото та відео з місця події швидко поширилися в соцмережах, викликавши широкий суспільний резонанс. На місце прибули правоохоронці.Наступного дня Волинський обласний ТЦК пояснив, що молодих чоловіків доставили до установи через відсутність військово-облікових документів, і це було зроблено відповідно до закону.В Оперативному командуванні "Захід" заявили, що протест активно підтримували російські спецслужби, які використали його для своїх цілей.А в поліції повідомили, що за фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 295 КК (Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд) та ч. 1 ст. 293 (Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку) ККУ.Днями, 13 лютого 2025 року, Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо одного з активних учасників заворушень . Це – місцевий житель, не одружений, безробітний і раніше не судимий.Слідство встановило, що він разом з іншими протестувальниками протягом майже п’яти годин блокував роботу ТЦК, не реагував на вимоги правоохоронців, вигукував нецензурні образи та навіть зламав металевий шлагбаум, аби потрапити на територію ТЦК. Його дії призвели до серйозних порушень громадського порядку та блокування руху транспорту.На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що піддався емоціям і діяв імпульсивно. Він попросив не карати його суворо та запевнив, що усвідомив свою помилку.Суд визнав його винним за статтею 293 Кримінального кодексу України (Групове порушення громадського порядку) та призначив штраф у розмірі 17 000 гривень.Нагадаємо, що у жовтні 2024 року судили організаторку мітингу . Слідство встановило, що адміністраторка групи «Ковель і район» у Viber Юлія Загура закликала громадян зібратися 3 серпня 2024 року біля будівлі районного центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі, блокувати роботу установи, а також спонукала громадян до дій, спрямованих на перешкоджання роботі представникам ТЦК.Крім того, стало відомо, що Юлія Загура неодноразово повідомляла у Viber-групі «Ковель і район» про місця проведення мобілізаційних заходів у Ковелі.Жінка пішла на угоду з прокуратурою і цілком визнала свою вину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Сторони узгодили покарання: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.Пізніше суд оштрафував ще одного мітингаря . У матеріалах справи йшлося, що обвинувачений перешкоджав законному призову і брав "активну участь у вчинені групових дій щодо грубого порушення громадського порядку" під стінами ТЦК.Також чоловік погрожував військовослужбовцям Терцентру комплектування, штовхав їх та перекрив власним автомобілем одну з доріг біля місця мітингу.Чоловіка оштрафували на 34 000 гривень.

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