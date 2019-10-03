На Волині судили одного з учасників мітингу під Ковельським ТЦК

На Волині судили одного з учасників мітингу під Ковельським ТЦК
Суд оштрафував одного з учасників мітингу під приміщенням Ковельського Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК та СП), який відбувся 3 серпня.

Як зазначили у вироку, за групове порушення громадського порядку раніше судимий за розбій чоловік має сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень, пише Суспільне.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею людей перешкоджав законному призову і брав "активну участь у вчинені групових дій щодо грубого порушення громадського порядку" під стінами ТЦК.

Також чоловік погрожував військовослужбовцям Терцентру комплектування, штовхав їх та перекрив власним автомобілем одну з доріг біля місця мітингу.

У суді обвинувачений визнав свою провину і розповів, що долучився до натовпу, бо його знайома поскаржилася, що в ТЦК доставили її чоловіка. Згодом він вступив у конфлікт з військовим-охоронцем, який, з його слів, наставив зброю на жінку. Також чоловік сказав, що навмисно працівників ТЦК не штовхав — це було зроблено, нібито, через тиск натовпу і людей, які стояли позаду нього.

Що відомо про мітинг під Ковельським ТЦК

3 серпня біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.

4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.

5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".

Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.

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Теги: Мітинг, ТЦК, Ковель
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