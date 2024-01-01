Майже 700 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року

Прикордонники Волинського загону продовжують ефективно протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні та у складі Сил оборони України виконувати бойові завдання.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Цьогоріч охоронці кордону в межах області затримали 687 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 12 одиниць зброї, понад 5 тисяч боєприпасів та більш ніж 26 кілограмів наркотичних речовин.Через волинські пункти пропуску за звітний період проїхало понад 2,6 мільйони осіб та 500 тисяч транспортних засобів.З різних причин прикордонники відмовили у пропуску через держрубіж майже 6 тисячам осіб. Під час прикордонного контролю інспектори виявили три сотні документів з ознаками підробки. Їх громадяни використовували, аби незаконно виїхати за кордон. Найчастіше підробляли військово-облікові документи. Крім того, правоохоронці встановили 9 фактів укладення фіктивних шлюбів військовозобов’язаними чоловіками, задля уникнути обмежень на виїзд з України під час воєнного стану.У ході протидії організованій злочинності, за участі підрозділів кримінального аналізу, ліквідовано 4 канали незаконного переправлення осіб через кордон, 2 канали контрабанди підакцизних товарів. Також викрито злочинну діяльність з торгівлі людьми та дискредитовано протиправну групу, яка здійснювала підбір осіб для контрабанди й збуту наркотичних речовин.За результатами реалізації оперативних даних виявлено та вилучено понад 14 тисяч пачок тютюнових виробів, 22,5 кілограми наркотичних речовин, припинено 81 спробу незаконного переміщення через державний кордон товарів та вантажів на загальну суму майже 45 мільйонів гривень.