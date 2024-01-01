Військовому з Волині лікарі відновлюють обличчя після поранення

Валентин Ковальов із Володимира два тижні тому переніс операцію на обличчі. Чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабної війни, поранення отримав під час бойового виходу на Донеччині у 2023-му році, після дев'яти місяців служби на фронті.



Операція з реконструкції обличчя Валентина спільно із канадськими спеціалістами тривала орієнтовно 12 годин, на ній почергово працювало кілька медичних бригад, розповів Владислав Малімон.



Під час операції військовослужбовцю реконструювали ніс. Це вдалось зробити за допомогою кісткових трансплантатів, які привезли з Канади, каже Владислав Малімон. Попереду у Валентина — ще дві-три операції, наступну проведуть через кілька місяців, додає лікар.



"Без носа був півтора року, без носа, без зубів, без губи. Вночі заходили групою і вже зранку відходили, бо в кільце взяли, ну один я залишився. Там все було: і гради, і міномети, і БТР їздять. У мене щока була вирвана, я в руках її ніс", — говорить Валентин Ковальов.



Зі слів лікарки Лілії Павлюк, щелепно-лицьової хірургії щороку проводять орієнтовно пів тисячі операцій.



"Реконструкція завжди робиться із запасом м’яких тканин, тому що ми не знаємо, як буде рубцюватися, чи не буде інфікування, хоча вони отримують антибіотики. Пізніше треба буде корекція, щоб той ніс мав акуратніший, гарний вигляд, і відновилося повністю кровопостачання", — каже лікарка-хірургиня Лілія Павлюк-Струк.



Співпраця із канадськими колегами відбувається за сприяння благодійного фонду "Volyn SOS Medical", розповідає медичний директор з хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні Микола Галей. З його слів, починали співпрацю із щелепно-лицьової хірургії, частково нейрохірургії, а зараз почали пластичну хірургію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річний військовийіз Володимира два тижні тому переніс операцію на обличчі. Чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабної війни, поранення отримав під час бойового виходу на Донеччині у 2023-му році, після дев'яти місяців служби на фронті.Операція з реконструкції обличчя Валентина спільно із канадськими спеціалістами тривала орієнтовно 12 годин, на ній почергово працювало кілька медичних бригад, розповів Суспільному лікар відділення щелепно-лицьової хірургії Волинської обласної клінічної лікарніПід час операції військовослужбовцю реконструювали ніс. Це вдалось зробити за допомогою кісткових трансплантатів, які привезли з Канади, каже Владислав Малімон. Попереду у Валентина — ще дві-три операції, наступну проведуть через кілька місяців, додає лікар."Без носа був півтора року, без носа, без зубів, без губи. Вночі заходили групою і вже зранку відходили, бо в кільце взяли, ну один я залишився. Там все було: і гради, і міномети, і БТР їздять. У мене щока була вирвана, я в руках її ніс", — говорить Валентин Ковальов.Зі слів лікарки, щелепно-лицьової хірургії щороку проводять орієнтовно пів тисячі операцій."Реконструкція завжди робиться із запасом м’яких тканин, тому що ми не знаємо, як буде рубцюватися, чи не буде інфікування, хоча вони отримують антибіотики. Пізніше треба буде корекція, щоб той ніс мав акуратніший, гарний вигляд, і відновилося повністю кровопостачання", — каже лікарка-хірургиня Лілія Павлюк-Струк.Співпраця із канадськими колегами відбувається за сприяння благодійного фонду "Volyn SOS Medical", розповідає медичний директор з хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні. З його слів, починали співпрацю із щелепно-лицьової хірургії, частково нейрохірургії, а зараз почали пластичну хірургію.

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