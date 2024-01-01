Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.
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