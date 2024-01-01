У Луцьку знищили котяче містечко

У Луцьку знищили котяче містечко
У Луцьку на вулиці Потебні знищили котяче містечко, де тваринки могли знайти прихисток під час холодів.

Відповідний допис у фейсбук опублікував користувачка Світлана Токарська, передає "Конкурент".

Зі слів авторки, це зробили комунальники та працівники Луцького національного технічного університету.

«Днями сталась прикра ситуація.Не хотіла в фб порушувати питання, але у нас на вулиці Потебні знесли все котяче містечко, що біля смітників! Шановні комунальні служби, які прибирали, – «чистий Луцьк» і робітники Політехнічного – якщо забрали будки імпровізовані мешканцями цієї вулиці, привезіть хатинки натомість! Коти, киці й кошенята не знають, де ховатись в негоду. Не одноразово з вами мали розмову!», – йдеться у дописі.

У коментарі журналістам сайту «Конкурент» представники луцького вишу зазначили, що нічого проти котів не мають та й більше нарікають на сусідство зі смітниками, а ніж з тваринами.

«Я з'ясовувала щодо цього. Ми не причетні до того, що знесли котяче містечко. Там стоять централізовані смітники й добрі люди біля них облаштували прихисток. Його доглядали, там кормили котиків. Проте цей прихисток чомусь заважав навколишнім будинкам і там багато мешканців зверталися зі скаргами. Ми ніяких скарг на це не писали. Нам більше смітники заважають, а ніж коти. Бо вони стоять близько до навчального корпусу. Там мешканці й муніципалів викликали, і щось там ходили. Й тиждень тому знесли те містечко», – розповіли в університеті.

Також журналісти звернулися за коментарем до очільника ЛСКП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка. Саме це підприємство й опікується благоустроєм довкола місць збору відходів. Там нам розповіли, що працівники навпаки намагаються допомагати тваринкам.

«Ми не дозволяємо працівникам прибирати такі домівки для тварин. У нас є декілька локацій, де є зоолюбителі, які підгодовують і якимсь чином піклуються про котиків та собачок. Ми не дозволяємо працівникам нашим руйнувати це. Це нестандартна ситуація. Ми навіть співпрацюємо із зоопарком і деякі моменти з ними улагоджуємо. Тобто якщо там щось технічно заважає, нам в тому допомагає зоопарк», – пояснив керівник підприємства.

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Теги: котяче містечко, Луцьк
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