На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост
Захищаючи Україну, загинув молодий воїн з Волині, уродженець села Башлики Луцького району Віталій Бичихвост 2004 року народження.

Про це повідомляє Берестянський інформаційний портал.

Загинув воїн 11 жовтня 2024 року.

«Його відвага, самопожертва та відданість служінню своєму народу назавжди залишаться в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у цей важкий час», - йдеться у дописі.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост


Про дату та час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Мін’юсті пояснили, що буде у разі несплати штрафу від ТЦК
Сьогодні, 19:16
Військовому з Волині лікарі відновлюють обличчя після поранення
Сьогодні, 18:11
Майже 700 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині На війні з окупантами загинув Герой з Волині
13 жовтень, 22:09
У Львові попрощалися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті У Львові попрощалися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті
12 жовтень, 19:17
Понад рік вважався зниклим безвісти: Герой з Волині навіки повертається додому Понад рік вважався зниклим безвісти: Герой з Волині навіки повертається додому
12 жовтень, 15:01
На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков
12 жовтень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Мін’юсті пояснили, що буде у разі несплати штрафу від ТЦК
Сьогодні, 19:16
 0
Військовому з Волині лікарі відновлюють обличчя після поранення
Сьогодні, 18:11
 0
Майже 700 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8