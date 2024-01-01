На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост

Віталій Бичихвост 2004 року народження.



Про це



Загинув воїн 11 жовтня 2024 року.



«Його відвага, самопожертва та відданість служінню своєму народу назавжди залишаться в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у цей важкий час», - йдеться у дописі.







Про дату та час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.

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