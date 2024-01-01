На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост
Сьогодні, 20:38
Захищаючи Україну, загинув молодий воїн з Волині, уродженець села Башлики Луцького району Віталій Бичихвост 2004 року народження.
Про це повідомляє Берестянський інформаційний портал.
Загинув воїн 11 жовтня 2024 року.
«Його відвага, самопожертва та відданість служінню своєму народу назавжди залишаться в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у цей важкий час», - йдеться у дописі.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.
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Про це повідомляє Берестянський інформаційний портал.
Загинув воїн 11 жовтня 2024 року.
«Його відвага, самопожертва та відданість служінню своєму народу назавжди залишаться в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким у цей важкий час», - йдеться у дописі.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо згодом.
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