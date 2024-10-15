Росія сформувала «бурятський батальйон» із північнокорейців. - ЗМІ

Росія сформувала «бурятський батальйон» із північнокорейців. - ЗМІ
Російські окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, при цьому 18 військовослужбовців із Північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ.

Про це повідомили спірозмовники "Української правди" в спецслужбах.

За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

За словами нашого співрозмовника, мотиви втечі північнокорейців невідомі, окупаційна армія розпочала їхні пошуки. Водночас цю інформацію російські окупанти намагаються приховати від свого вищого командування.

Раніше з'явилась інформація про формування у складі окупаційного війська "особливого бурятського батальйону", укомплектованого громадянами КНДР.

Орієнтовна кількість особового складу до 3000 осіб.

Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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