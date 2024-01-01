Показали, як бійці «Любарта» ведуть надважкі бої за селище Нью-Йорк на Донбасі

Показали, як бійці «Любарта» ведуть надважкі бої за селище Нью-Йорк на Донбасі
Бійці «Любарта» ведуть щоденні, надважкі бої за селище Нью-Йорк на Донбасі.

Про це повідомили на сторінці батальйону у фейсбуці.

"Ворожі піхотні атаки, танки та бронетехніка. Постійна робота російської артилерії, масовані скиди з дронів і нальоти FPV. Та, попри все, ціною надважких зусиль бійці «Любарта» стримують наступ окупантів. Ми згадуємо подвиг наших предків і залишений нам урок - яка б не була важка ситуація ніколи не можна опускати руки. Боротьба триває!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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