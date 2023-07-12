На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО

На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
Мотоцикліст підірвався на півночі Рівненщини. Рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно, міни».

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

"Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.
Це не жарти, а пряма загроза вашому життю. Рівненська ОДА спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема, продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки - небезпечні. Будьте відповідальні і обережні", - наголосив Коваль.
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО

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Теги: Рівненщина, мотоцикліст, міни
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