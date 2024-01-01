Захищаючи Україну, загинула військова Марія Рибіна, яка з родиною переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:28
На війні загинула уродженка Торецька Марія Рибіна, яка з родиною переїхала на Волинь.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Із неймовірним і глибоким сумом, великою скорботою і співчуттям сповіщаємо про повернення "На щиті" Захисниці – старшого солдата РИБІНОЇ Марії Володимирівни, 17.08.1992 р.н., уродженки м. Торецьк Бахмутського району Донецької області, яка померла 13 жовтня 2024 року в лікувальному закладі м. Суми.
Її матір та син з перших місяців війни приїхали до нас у громаду та поселилися у селі Комарове, плануючи лишитися на постійне місце проживання. Чекали додому свою захисницю…
Загибель захисниці - це ще один болючий шрам на душі кожного з нас. Без мами залишився син, без доньки матір", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої Захисниці. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Із неймовірним і глибоким сумом, великою скорботою і співчуттям сповіщаємо про повернення "На щиті" Захисниці – старшого солдата РИБІНОЇ Марії Володимирівни, 17.08.1992 р.н., уродженки м. Торецьк Бахмутського району Донецької області, яка померла 13 жовтня 2024 року в лікувальному закладі м. Суми.
Її матір та син з перших місяців війни приїхали до нас у громаду та поселилися у селі Комарове, плануючи лишитися на постійне місце проживання. Чекали додому свою захисницю…
Загибель захисниці - це ще один болючий шрам на душі кожного з нас. Без мами залишився син, без доньки матір", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої Захисниці. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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