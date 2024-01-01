Ексдепутат Ляшко став комбатом безпілотних систем у 63 ОМБр

Олег Ляшко справді став командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді. Кажуть, він добре себе зарекомендував.



Про це йдеться в дописі 11 армійського корпусу Сухопутних сил ЗСУ, пише



Там кажуть, що таке рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира бригади.



За два роки служби в бригаді Ляшко зарекомендував себе як людина, що «одразу почала глибоко вникати» в суть та роль безпілотних систем на полі бою, «розуміючи їхню важливість».



Коли він був на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, було відбито «значну кількість механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника», кажуть в армійському корпусі.



Сам же підрозділ безпілотників 63 ОМБр, мовляв, увійшов до 10 найкращих підрозділів за ефективністю ураження живої сили та військової техніки ворога з використанням безпілотних систем.



Напередодні військовослужбовець Денис Ярославський поширив витяг із наказу командира 11 армійського корпусу, де йшлося про призначення Ляшка. За його словами, ексдепутат має звання лейтенанта, однак отримав посаду, відповідну званню підполковника.

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