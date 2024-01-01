Про цінність дружби, любові, родини: які вистави покажуть у Луцьку 15-20 жовтня





Цього тижня на сцені театру глядачі разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовні інтриги. Несподівані зустрічі та цікаві події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 20 жовтня.



У вівторок, 15 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Вистава про те, що найбільша цінність світу – це людське життя. Про геноцид над тими, які «інші». Про цінність дружби, любові, родини, і кожної швидкоплинної миті. Про те, що лише справжні люди вміють жартувати і сміятися, попри усі жахи війни...



Ця вистава мала відбутися у минулому місяці, однак її були вимушені перенести. Запрошуємо тих, хто має квитки на попередні дати, а також тих, хто хоче переглянути цю постановку саме зараз.



Квитки на усі вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 18 жовтня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



П’єса із двома персонажами – Автор та Цензорка. Вона робить зауваження, доки Автор редагує текст. І, як з’ясовується, ці правки зовсім не на шкоду драматургічному матеріалу. Попри все, авторська фантазія вирує. Крім того, вони розмовляють, і так, щодня працюючи разом, розкривають одне одного для себе. Відповідальний та скрупульозний Цензор і покірний Драматург. Чи переможе його спосіб боротьби з цензурою? Чи стане Цензорка співаторкою жартів?



У суботу, 19 жовтня, о 17:00, на основній сцені – гірка комедія «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Тема постановки торкається поняття, які формують ідентичність кожного з нас та національну свідомість. Вистава про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності. «Зараз, в часи агресії Росії щодо нашої землі, коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, вистава набуває зовсім інших відтінків і смислів», – наголошує автор і режисер.



У неділю, 20 жовтня, о 12:00 – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Чеширський кіт у депресії – його легендарна усмішка безслідно зникла, а це загрожує Дивокраю справжньою катастрофою! Єдина, хто може зарадити – це Аліса, проте від її останнього візиту у Дивосвіт минули роки... Чи допоможуть фантазія та щирість у часи, коли все руйнується, і, чи під силу звичайній, але відважній та наполегливій дівчинці, помирити між собою сестер – Червону та Білу королеву? Вистава для сімейного перегляду, що зачарує дітей своєю яскравістю, а дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...» – авторка Дарина Гребенко.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю, 20 жовтня, о 17:00 – комедія «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



На нашій сцені — одна з найкращих комедій XXI століття та лауреатка премії Лоуренса Олів'є! Запрошуємо глядачів на популярну та яскраву виставу, відому у всьому світі. Сюжет інтригує, кожна репліка — смішна і захоплива, а гра акторів — на найвищому рівні. Це сатирична комедія на знайому історію: впливовий політик і його секретарка — коханці, які опиняються в непередбачуваній пригоді. Події розвиваються так стрімко, що аж перехоплює подих. Їхній перебіг сповнений несподіваних поворотів, дотепних витівок та реплік, що створять веселу атмосферу й подарують чудовий настрій. Це легка комедія, яка наповнить вас радістю, сміхом і позитивом. Обов’язково урізноманітніть вечір вихідного дня переглядом цього шедевру!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У вівторок,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Вистава про те, що найбільша цінність світу – це людське життя. Про геноцид над тими, які «інші». Про цінність дружби, любові, родини, і кожної швидкоплинної миті. Про те, що лише справжні люди вміють жартувати і сміятися, попри усі жахи війни...Ця вистава мала відбутися у минулому місяці, однак її були вимушені перенести. Запрошуємо тих, хто має квитки на попередні дати, а також тих, хто хоче переглянути цю постановку саме зараз.Квитки на усі вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,у постановці заслуженого артиста України. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).П’єса із двома персонажами – Автор та Цензорка. Вона робить зауваження, доки Автор редагує текст. І, як з’ясовується, ці правки зовсім не на шкоду драматургічному матеріалу. Попри все, авторська фантазія вирує. Крім того, вони розмовляють, і так, щодня працюючи разом, розкривають одне одного для себе. Відповідальний та скрупульозний Цензор і покірний Драматург. Чи переможе його спосіб боротьби з цензурою? Чи стане Цензорка співаторкою жартів?У суботу,на основній сцені –. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Тема постановки торкається поняття, які формують ідентичність кожного з нас та національну свідомість. Вистава про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності. «Зараз, в часи агресії Росії щодо нашої землі, коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, вистава набуває зовсім інших відтінків і смислів», – наголошує автор і режисер.У неділю,за мотивами творів. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Чеширський кіт у депресії – його легендарна усмішка безслідно зникла, а це загрожує Дивокраю справжньою катастрофою! Єдина, хто може зарадити – це Аліса, проте від її останнього візиту у Дивосвіт минули роки... Чи допоможуть фантазія та щирість у часи, коли все руйнується, і, чи під силу звичайній, але відважній та наполегливій дівчинці, помирити між собою сестер – Червону та Білу королеву? Вистава для сімейного перегляду, що зачарує дітей своєю яскравістю, а дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...» – авторкаУ театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається рдля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).На нашій сцені — одна з найкращих комедій XXI століття та лауреатка премії! Запрошуємо глядачів на популярну та яскраву виставу, відому у всьому світі. Сюжет інтригує, кожна репліка — смішна і захоплива, а гра акторів — на найвищому рівні. Це сатирична комедія на знайому історію: впливовий політик і його секретарка — коханці, які опиняються в непередбачуваній пригоді. Події розвиваються так стрімко, що аж перехоплює подих. Їхній перебіг сповнений несподіваних поворотів, дотепних витівок та реплік, що створять веселу атмосферу й подарують чудовий настрій. Це легка комедія, яка наповнить вас радістю, сміхом і позитивом. Обов’язково урізноманітніть вечір вихідного дня переглядом цього шедевру!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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