На Волині чоловік пограбував будинок односельчанина: виніс 30 тисяч гривень

На Волині чоловік пограбував будинок односельчанина: виніс 30 тисяч гривень
На Волині дільничний офіцер поліції оперативно встановив зловмисника, який обікрав односельчанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, учора, 14 жовтня, до поліції надійшла заява від мешканця села Деревок Камінь-Каширського району про викрадення грошей із його помешкання. Встановлено, що зловмисник незаконно проник до будинку у час відсутності господаря й виніс звідти 30 тисяч гривень.

Дільничний офіцер поліції, опрацювавши інформацію та опитавши свідків, оперативно з’ясував, що причетним до скоєння злочину може бути 49-річний раніше судимий житель цього ж села. Частину викрадених коштів у нього вилучили, окрім того, вилучили й речі, які він придбав за викрадене.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку в умовах воєнного стану. Суд обиратиме запобіжний захід правопорушнику.


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Теги: Волинь, односельчанин, гроші
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