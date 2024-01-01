Опрацьовано понад 2000 викликів: усі повідомлення про замінування у Луцьку та інших містах виявились неправдивими

Поліція перевірила об’єкти, щодо яких вчора, 14 жовтня, надійшли– всі вони виявились неправдивими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель. Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування - всі вони виявились хибними."Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів.Втім, ще у 2022 році в Національній поліції України розроблений та затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким суттєво підвищена роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу, при відпрацюванні таких повідомлень. Сил та засобів поліції вистачає, аби забезпечити виконання всіх відповідних безпекових заходів у таких випадках", - наголошують у поліції.