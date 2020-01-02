У Луцьку та інших містах - масові повідомлення про «мінування»

У Луцьку та інших містах - масові повідомлення про «мінування»
Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. Відомо про такі повідомлення в столиці, Ужгороді, Сумах, Полтаві, Одесі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Луцьку та інших містах.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати перевірок повідомлять додатково.

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Теги: Луцьк, мінування
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