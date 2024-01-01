У Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 16:07
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто BMW, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у керманички інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 36 проміле.
У Ковелі зупинили нетверезого 25-річного водія. Він керував автомобілем марки Kia. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп’яніння. Результат — 2, 40 проміле.
Також у Ковелі ми зупинили автомобіль Volvo , який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм ми помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 05 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто BMW, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у керманички інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 36 проміле.
У Ковелі зупинили нетверезого 25-річного водія. Він керував автомобілем марки Kia. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп’яніння. Результат — 2, 40 проміле.
Також у Ковелі ми зупинили автомобіль Volvo , який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм ми помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 05 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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