У Луцьку затримали п'яну водійку

У Луцьку затримали п'яну водійку
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори зупинили авто BMW, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у керманички інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 36 проміле.

У Ковелі зупинили нетверезого 25-річного водія. Він керував автомобілем марки Kia. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп’яніння. Результат — 2, 40 проміле.

Також у Ковелі ми зупинили автомобіль Volvo , який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм ми помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшла огляд на місці, Драгер показав — 1, 05 проміле.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, патрульні, водій
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