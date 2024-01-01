У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон

У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
У Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, розпочинаємо опалювальний сезон 2024/2025 років в середу, 16 жовтня.

У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП «Луцьктепло» на середу бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам.

Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у звʼязку з технологічними особливостями запуск опалення усім споживачам триватиме декілька днів. Про хід підключення житлових будинків у Луцьку ДКП «Луцьктепло» інформуватиме через свій офіційний вебсайт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Сьогодні, 17:19
Топ популярних типів чоловічих сумок
Сьогодні, 17:13
У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:37
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
Сьогодні, 16:32
У Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Сьогодні, 14:22
В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон
09 жовтень, 11:13
Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж
04 жовтень, 15:10
Чи готовий Луцьк до опалювального сезону Чи готовий Луцьк до опалювального сезону
23 вересень, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Сьогодні, 17:19
 0
Топ популярних типів чоловічих сумок
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:37
 0
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
Сьогодні, 16:32
 0
У Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8