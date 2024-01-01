У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:37
У Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, розпочинаємо опалювальний сезон 2024/2025 років в середу, 16 жовтня.
У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП «Луцьктепло» на середу бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам.
Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у звʼязку з технологічними особливостями запуск опалення усім споживачам триватиме декілька днів. Про хід підключення житлових будинків у Луцьку ДКП «Луцьктепло» інформуватиме через свій офіційний вебсайт.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, розпочинаємо опалювальний сезон 2024/2025 років в середу, 16 жовтня.
У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП «Луцьктепло» на середу бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам.
Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у звʼязку з технологічними особливостями запуск опалення усім споживачам триватиме декілька днів. Про хід підключення житлових будинків у Луцьку ДКП «Луцьктепло» інформуватиме через свій офіційний вебсайт.
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