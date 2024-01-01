У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон

розпочнеться опалювальний сезон.



Про це Ігор Поліщук.



"Керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, розпочинаємо опалювальний сезон 2024/2025 років в середу, 16 жовтня.



У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП «Луцьктепло» на середу бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам.



Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у звʼязку з технологічними особливостями запуск опалення усім споживачам триватиме декілька днів. Про хід підключення житлових будинків у Луцьку ДКП «Луцьктепло» інформуватиме через свій офіційний вебсайт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 16 жовтняПро це повідомив міський голова"Керуючись рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, розпочинаємо опалювальний сезон 2024/2025 років в середу, 16 жовтня.У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП «Луцьктепло» на середу бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам.Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у звʼязку з технологічними особливостями запуск опалення усім споживачам триватиме декілька днів. Про хід підключення житлових будинків у Луцьку ДКП «Луцьктепло» інформуватиме через свій офіційний вебсайт.

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