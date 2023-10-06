Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі

Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Найближчим часом майже по всій території України очікуються нічні заморозки.

Про це повідомляють у Гідромецентрі.

Сильні заморозки 0-5° очікуються вночі 16-19 жовтня в західних, 17-19 жовтня - і в північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня - в Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня - в південних і Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Луцьку та на території області з 16 по 19 жовтня прогнозують сильні заморозки в повітрі від 0⁰ до -3⁰.

Зазначається, що у відповідних областях оголошено II рівень небезпеки (помаранчевий).

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Теги: заморозки
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