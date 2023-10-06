Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Сьогодні, 17:19
Найближчим часом майже по всій території України очікуються нічні заморозки.
Про це повідомляють у Гідромецентрі.
Сильні заморозки 0-5° очікуються вночі 16-19 жовтня в західних, 17-19 жовтня - і в північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня - в Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня - в південних і Дніпропетровській областях.
Зокрема, у Луцьку та на території області з 16 по 19 жовтня прогнозують сильні заморозки в повітрі від 0⁰ до -3⁰.
Зазначається, що у відповідних областях оголошено II рівень небезпеки (помаранчевий).
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Про це повідомляють у Гідромецентрі.
Сильні заморозки 0-5° очікуються вночі 16-19 жовтня в західних, 17-19 жовтня - і в північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня - в Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня - в південних і Дніпропетровській областях.
Зокрема, у Луцьку та на території області з 16 по 19 жовтня прогнозують сильні заморозки в повітрі від 0⁰ до -3⁰.
Зазначається, що у відповідних областях оголошено II рівень небезпеки (помаранчевий).
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