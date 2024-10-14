Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді

Володимир Зеленський може цього тижня представити план перемоги в парламенті.



Як повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, пише



"Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу - публічне представлення плану перемоги", - написав він у Telegram.



Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями.



План перемоги



- Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати президенту США Байдену, Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. 18 вересня роботу над планом завершили, а Зеленський поїхав презентувати його.



- Окрім Байдена, Україна ознайомила з планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.



- Зеленський вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".



- Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентможе цього тижня представити план перемоги в парламенті.Як повідомив радник керівника Офісу президента, Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, пише LB.ua "Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу - публічне представлення плану перемоги", - написав він у Telegram.Посол України в Німеччинітакож повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями.- Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати президенту США, Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. 18 вересня роботу над планом завершили, а Зеленський поїхав презентувати його.- Окрім Байдена, Україна ознайомила з планом кандидата-республіканцяі кандидатку-демократку, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.- Зеленський вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".- Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.

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