Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді

Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Президент Володимир Зеленський може цього тижня представити план перемоги в парламенті.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, пише LB.ua.

"Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу - публічне представлення плану перемоги", - написав він у Telegram.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями.

План перемоги

- Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати президенту США Байдену, Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. 18 вересня роботу над планом завершили, а Зеленський поїхав презентувати його.

- Окрім Байдена, Україна ознайомила з планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.

- Зеленський вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".

- Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Сьогодні, 18:11
Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Сьогодні, 17:19
Топ популярних типів чоловічих сумок
Сьогодні, 17:13
У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:37
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
Сьогодні, 16:32
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення 46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 13:13
Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба
Сьогодні, 12:28
Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей
Сьогодні, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Сьогодні, 18:11
 0
Найближчими ночами на Волині очікуються сильні заморозки в повітрі
Сьогодні, 17:19
 0
Топ популярних типів чоловічих сумок
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку 16 жовтня стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:37
 0
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8