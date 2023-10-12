Коли в Україні буде пік захворюваності на грип, – прогнози МОЗ

Коли в Україні буде пік захворюваності на грип, – прогнози МОЗ
Про це сказав головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, пише LB.ua.

“У серпні було 65 тисяч хворих на ковід, у вересні – 35 тисяч. Ковід починає спадати. Він буде залишатися, але такої пікової захворюваності, яка була в липні, не очікуємо. Зараз вже очікуємо підйом захворюваності як по грипу, так і по гострих респіраторних вірусах. До кінця цього року по грипу - це в переважній більшості січень-лютий”, – сказав Кузін.

І додав, що додаткового піку ковіду не очікує.

Він також розповів, що сезон грипу і ГРВІ має особливості.

“Зараз ми реєструємо десь 100, 110, 120 тисяч випадків ГРВІ щотижня. Але за минулий тиждень не було жодного летального випадку від грипу або ГРВІ. Разом з тим було 11 летальних випадків від ковіду. Тобто ковід, навіть попри те, що його кількість зменшується, все одно залишається небезпечним. 100% пацієнтів, які померли внаслідок ковіду, не були вакциновані”, – додав головний санлікар України.

Ковід в середньому має від одного до двох відсотків летальності. Зі ста людей у одного ковід буде протікати у важкій формі, і ця людина, скоріше за все, буде мати важкі наслідки. Грип при цьому дає набагато менші показники смертності.

Що робити? Вакцинуватися, це захистить від важкого перебігу. В Україні вакцинація від ковіду і грипу добровільна.

У середньому, за рік в Україні від грипу вакцинуються 500-600 тисяч людей, сказав Кузін: “Це дуже невеликі цифри. Але це ті люди, які готові прийти в аптеку, купити вакцину, які звертаються в приватні медичні центри”.

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Теги: грип, хворі
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