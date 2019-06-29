На Волині – масові повідомлення про замінування. ВІДЕО

На Волині – масові повідомлення про замінування. ВІДЕО
На Волині 14 жовтня правоохоронці перевіряють низку повідомлень про "замінування" навчальних закладів, адмінбудівель, бізнес-структур і торгових центрів.

Точної кількості "замінованих" об'єктів правоохоронці не розголошують, розповіла у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

"Це об’єкти деякої інфраструктури, освітні заклади. Тобто це ті, які можуть внести якусь дестабілізацію в повсякденне життя людей. Вже тривалий час не було такої масовості у подібних повідомленнях, вони продовжують надходити", — сказала речниця.
Згодом Ольга Бузулук повідомила, що жодне із повідомлень про "замінування" на Волині не підтвердилося.

За даними Нацполіції України, повідомлення про замінування різних будівель 14 жовтня також перевіряли у Сумах, Хмельницькому, Рівному, Черкасах, Кропивницькому, Запоріжжі, Полтаві, Києві.


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Теги: Волинь, замінування, Луцьк
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