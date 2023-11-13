Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі

Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
Прикордонники затримали двох волинян напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

13 жовтня ввечері військовослужбовці відділу «Морозовичі» виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, але їх швидко наздогнали охоронці кордону. Виявилося, що вони не були самотніми — разом із ними знаходилися ще дві жінки.

Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні.

На всіх чотирьох прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, кордон, Польща, нелегали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 21:57
У Луцьку дівчинка засунула палець у пластмасовий стілець застрягла, допомагали рятувальник. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На Волині – масові повідомлення про замінування. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Коли в Україні буде пік захворюваності на грип, – прогнози МОЗ
Сьогодні, 19:04
Схожі новини
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
13 листопад, 2023, 21:54
Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії
08 вересень, 2022, 22:14
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
17 лютий, 2021, 15:25
Відтепер на кордоні по-новому перевірятимуть документи Відтепер на кордоні по-новому перевірятимуть документи
11 серпень, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку дівчинка засунула палець у пластмасовий стілець застрягла, допомагали рятувальник. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині – масові повідомлення про замінування. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Коли в Україні буде пік захворюваності на грип, – прогнози МОЗ
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8