Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 21:57
Прикордонники затримали двох волинян напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
13 жовтня ввечері військовослужбовці відділу «Морозовичі» виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, але їх швидко наздогнали охоронці кордону. Виявилося, що вони не були самотніми — разом із ними знаходилися ще дві жінки.
Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні.
На всіх чотирьох прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
13 жовтня ввечері військовослужбовці відділу «Морозовичі» виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, але їх швидко наздогнали охоронці кордону. Виявилося, що вони не були самотніми — разом із ними знаходилися ще дві жінки.
Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні.
На всіх чотирьох прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.
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