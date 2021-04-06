Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу

Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила список номінанток на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін в 2024 році.

До п'ятірки претенденток потрапила українська спортсменка, переможниця Олімпіади-2024 і нова володарка світового рекорду у стрибках у висоту - Ярослава Магучіх. Про це повідомляє Gazeta ua.

У сезоні-2024 Магучіх вперше перемогла на Олімпійських іграх, побила 27-річний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, а також втретє поспіль виграла у фіналі Діамантової ліги.

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Усі номінантки на звання найкращої легкоатлетки світу-2024 у небігових дисциплінах
Валарі Оллман (США) - метання диска: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.

Тара Девіс-Вудгол (США) - стрибок у довжину: "золото" Олімпіади-2024, "золото" чемпіонату світу у приміщенні.

Ніна Кеннеді (Австралія) - стрибки з жердиною: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.

Нафіссату Тіам (Бельгія) - семиборство: "золото" Олімпіади-2024, "золото" Євро, рекордсменка сезону (6880 очок).

Ярослава Магучіх (Україна) - стрибки у висоту: "золото" Олімпіади-2024, чемпіонату Європи, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024, встановила світовий рекорд у цій дисципліні - 2,10 м.

Для українки - це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics). У 2022-у й 2023-у Магучіх теж потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду.

З 14 до 20 жовтня буде відкрите голосування за найкращу легкоатлетку світу-2024 у небігових дисциплінах. Трійка фіналісток у номінації визначиться 4 листопада.

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Теги: Україна, спорт, легка атлетика, світ
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