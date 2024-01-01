15 жовтня на Волині: гортаючи календар

15 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає ексдепутат Луцької міської ради Олександр Пиза (на фото).

Також день народження святкує відомий волинський шоумен Олександр Главацький і луцька журналістка, керівник пресслужби ПАТ "Волиньгаз" Оксана Швець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Денисів та Дмитрів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей та Міжнародний день білої тростини.

Крім того, Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».

Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Ця проста гігієнічна процедура здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.

15 жовтня 1944 року у Луцьку заснували фельдшерсько-акушерську школу (зараз - Луцький базовий медичний коледж).

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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