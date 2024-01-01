Держава придбала і відправила на фронт мільйон дронів

Держава придбала і відправила на фронт мільйон дронів
Станом на середину жовтня є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави розповів, що у понеділок, 14 жовтня, заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва озброєння й постачання в армію.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", - заявив Зеленський.

Окрім цього, він додав, що також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ.

"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - сказав президент.

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Теги: Україна, війна, дрони
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