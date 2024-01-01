Держава придбала і відправила на фронт мільйон дронів





Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує



Очільник держави розповів, що у понеділок, 14 жовтня, заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва озброєння й постачання в армію.



"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", - заявив Зеленський.



Окрім цього, він додав, що також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ.



"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - сказав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на середину жовтня є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент, інформує Цензор.НЕТ Очільник держави розповів, що у понеділок, 14 жовтня, заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва озброєння й постачання в армію."Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", - заявив Зеленський.Окрім цього, він додав, що також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ."Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - сказав президент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію