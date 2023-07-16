Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років

Волинянин, який побив матір до смерті, 9 років відбуватиме покарання за ґратами.Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 29-річним жителем селища Ратне матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).Доведено, що удень 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона померла.Відтоді обвинувачений перебуває під вартою і згідно з вироком суду проведе за ґратами 9 років.