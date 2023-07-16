Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років

Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років
Волинянин, який побив матір до смерті, 9 років відбуватиме покарання за ґратами.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 29-річним жителем селища Ратне матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Доведено, що удень 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона померла.

Відтоді обвинувачений перебуває під вартою і згідно з вироком суду проведе за ґратами 9 років.

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Теги: Волинь, кримінал, убивство, суд
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