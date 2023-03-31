П'яний волинянин впав у річку та не міг вибратися
Сьогодні, 05:28
На Волині правоохоронці допомогли нетверезому чоловіку, який впав у водойму та не зміг самостійно звідти вибратися.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній відділі поліції.
12 жовтня 2024 року близько 21 години до Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від неповнолітнього місцевого жителя, що в річку Цир, що у м. Камінь-Каширський, впав чоловік у стані алкогольного сп’яніння та не може самостійно вибратись.
На місце події відразу ж прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Олег Філюк та Дмитро Кадира, які дістали потерпілого з води, ним виявився 51-річний житель міста. До приїзду швидкої чоловікові надали домедичну допомогу.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній відділі поліції.
12 жовтня 2024 року близько 21 години до Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від неповнолітнього місцевого жителя, що в річку Цир, що у м. Камінь-Каширський, впав чоловік у стані алкогольного сп’яніння та не може самостійно вибратись.
На місце події відразу ж прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Олег Філюк та Дмитро Кадира, які дістали потерпілого з води, ним виявився 51-річний житель міста. До приїзду швидкої чоловікові надали домедичну допомогу.
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