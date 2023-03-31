П'яний волинянин впав у річку та не міг вибратися

П'яний волинянин впав у річку та не міг вибратися
На Волині правоохоронці допомогли нетверезому чоловіку, який впав у водойму та не зміг самостійно звідти вибратися.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній відділі поліції.

12 жовтня 2024 року близько 21 години до Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від неповнолітнього місцевого жителя, що в річку Цир, що у м. Камінь-Каширський, впав чоловік у стані алкогольного сп’яніння та не може самостійно вибратись.

На місце події відразу ж прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Олег Філюк та Дмитро Кадира, які дістали потерпілого з води, ним виявився 51-річний житель міста. До приїзду швидкої чоловікові надали домедичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний волинянин впав у річку та не міг вибратися
Сьогодні, 05:28
Держава придбала і відправила на фронт мільйон дронів
Сьогодні, 03:42
Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років
Сьогодні, 01:15
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу
14 жовтень, 23:19
Схожі новини
Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
25 лютий, 11:03
Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій
31 березень, 2023, 12:40
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
17 березень, 2023, 08:23
У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу
15 травень, 2022, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний волинянин впав у річку та не міг вибратися
Сьогодні, 05:28
 0
Держава придбала і відправила на фронт мільйон дронів
Сьогодні, 03:42
 0
Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років
Сьогодні, 01:15
 0
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу
14 жовтень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8