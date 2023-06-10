«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного

«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного
Колишній голкіпер донецького "Шахтаря", луцької "Волині" та національної збірної України Богдан Шуст, який нині тренує воротарів у львівських "Карпатах", розповів про свій період гри у Луцьку під орудою Віталія Кварцяного.

Про це повідомляє "Український футбол".

У період з 2015 по 2016 рік ворота луцької Волині захищав досвідчений голкіпер Богдан Шуст, який до цього встиг пограти за львівські Карпати (2004-2005), донецький Шахтар (2005-2012), харківський Металіст (2013-2015) та інші клуби УПЛ.

Шуст, який нині є тренером воротарів у Карпатах, розповів, які враження на нього справив тодішній наставник Волині відомий український фахівець Віталій Кварцяний.

«<Казали> Кварцяний б'ється, кидається, стріляє. Абсолютно нічого такого не бачив. Враження в мене про нього найкращі. Такий банк знань у нього, дуже мудра людина, але родзинка...».

Однак під час гри Кварцяний, за словами Шуста, перетворюється на іншу людину.

«Тільки починається матч і Віталій Володимирович одразу змінюється на 180 градусів. У нього під час матчу неконтрольовані такі емоції.

Але навіть при тому шквалі емоцій він ніколи не буде кричати на футболіста, який на 100% віддається, навіть якщо у нього немає таланту чи супертехнічних характеристик. Дуже порядно вчиняє».

Також Шуст пригадав промову Кварцяного, коли у Волині почалися фінансові проблеми та затримки по заробітній платі.

«<Він казав>: «Є затримки, у мене немає чим контролювати вас. Якщо хтось на тренуванні не буде віддаватися, то у мене претензій немає жодних. Вам не платять, що я там буду кричати? Але, хто виходить на гру, то у мене до цих футболістів будуть питання, якщо ви щось робитимете не так».

Кварцяний настільки стимулював команду, що на тренуванні кожен віддавався. Я його дуже поважаю», – зізнався Шуст в інтерв'ю ютуб-каналу «Брутальний Футбол».

Шуст під керівництвом культового тренера провів 33 поєдинки: 44 пропущені голи та 11 матчів на нуль.
Фахівець чотири рази був головним тренером луцької Волині (1988-1990, 1994-1996, 2001-2011 та з 2013 по 2017 рр.).

В останню каденцію Кварцяний поєднував тренерську роботу з посадою президента. З 2017 року і по сьогодні він очолює Асоціацію футболу Волині.

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Теги: спорт, футбол, Волинь, Луцьк, Богдан Шуст, Віталій Кварцяний
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