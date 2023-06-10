«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря", луцької "Волині" та національної збірної України, який нині тренує воротарів у львівських "Карпатах", розповів про свій період гри у Луцьку під орудоюПро це повідомляє "Український футбол".У період з 2015 по 2016 рік ворота луцької Волині захищав досвідчений голкіпер Богдан Шуст, який до цього встиг пограти за львівські Карпати (2004-2005), донецький Шахтар (2005-2012), харківський Металіст (2013-2015) та інші клуби УПЛ.Шуст, який нині є тренером воротарів у Карпатах, розповів, які враження на нього справив тодішній наставник Волині відомий український фахівець Віталій Кварцяний.«<Казали> Кварцяний б'ється, кидається, стріляє. Абсолютно нічого такого не бачив. Враження в мене про нього найкращі. Такий банк знань у нього, дуже мудра людина, але родзинка...».Однак під час гри Кварцяний, за словами Шуста, перетворюється на іншу людину.«Тільки починається матч і Віталій Володимирович одразу змінюється на 180 градусів. У нього під час матчу неконтрольовані такі емоції.Але навіть при тому шквалі емоцій він ніколи не буде кричати на футболіста, який на 100% віддається, навіть якщо у нього немає таланту чи супертехнічних характеристик. Дуже порядно вчиняє».Також Шуст пригадав промову Кварцяного, коли у Волині почалися фінансові проблеми та затримки по заробітній платі.«<Він казав>: «Є затримки, у мене немає чим контролювати вас. Якщо хтось на тренуванні не буде віддаватися, то у мене претензій немає жодних. Вам не платять, що я там буду кричати? Але, хто виходить на гру, то у мене до цих футболістів будуть питання, якщо ви щось робитимете не так».Кварцяний настільки стимулював команду, що на тренуванні кожен віддавався. Я його дуже поважаю», – зізнався Шуст в інтерв'ю ютуб-каналу «Брутальний Футбол».Шуст під керівництвом культового тренера провів 33 поєдинки: 44 пропущені голи та 11 матчів на нуль.Фахівець чотири рази був головним тренером луцької Волині (1988-1990, 1994-1996, 2001-2011 та з 2013 по 2017 рр.).В останню каденцію Кварцяний поєднував тренерську роботу з посадою президента. З 2017 року і по сьогодні він очолює Асоціацію футболу Волині.