Протягом минулої доби зафіксували 198 бойових зіткнень, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 198 бойових зіткнень. Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару (одна ракета), 44 авіаційних удари (78 КАБів), провела 3059 обстрілів, 123 з них – із реактивних систем залпового вогню.На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого. Про це повідомили в Генштабі.За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурми поблизу Верхньокам’янського.На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.Захисники відбили 40 штурмів окупантів (різної інтенсивності) на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.На Времівському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів у районі Богоявленки.На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території Росії.