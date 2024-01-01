Протягом минулої доби зафіксували 198 бойових зіткнень, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксували 198 бойових зіткнень, - Генштаб
Протягом минулої доби зафіксовано 198 бойових зіткнень. Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару (одна ракета), 44 авіаційних удари (78 КАБів), провела 3059 обстрілів, 123 з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого. Про це повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.

Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

Захисники відбили 40 штурмів окупантів (різної інтенсивності) на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Північна Корея фактично «включилася» у війну проти України, - Зеленський
Сьогодні, 10:15
Протягом минулої доби зафіксували 198 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетами
Сьогодні, 09:07
«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного
Сьогодні, 08:25
У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Північна Корея фактично «включилася» у війну проти України, - Зеленський Північна Корея фактично «включилася» у війну проти України, - Зеленський
Сьогодні, 10:15
Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетами Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетами
Сьогодні, 09:07
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
14 жовтень, 18:11
Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника Шпигував для росії: на Волині до 15 років тюрми засудили прикордонника
14 жовтень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Північна Корея фактично «включилася» у війну проти України, - Зеленський
Сьогодні, 10:15
 0
Протягом минулої доби зафіксували 198 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
 0
Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетами
Сьогодні, 09:07
 0
«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного
Сьогодні, 08:25
 0
У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8