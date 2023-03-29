У Луцьку 28-річний водій збив двох пішоходів





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася вчора ввечері, 14 жовтня, на проспекті Перемоги у Луцьку. 28-річний водій автомобіля BMW допустив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 28-річний лучанин отримав незначні тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 51-річний чоловік зазнав тяжких травм, нині він в реанімації.



Під час досудового розслідування слідчі встановлять обставини дорожньо-транспортної пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Луцьку постраждало двоє пішоходів: поліцейські встановлюють обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася вчора ввечері, 14 жовтня, на проспекті Перемоги у Луцьку. 28-річний водій автомобіля BMW допустив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 28-річний лучанин отримав незначні тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 51-річний чоловік зазнав тяжких травм, нині він в реанімації.Під час досудового розслідування слідчі встановлять обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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