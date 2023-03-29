У Луцьку 28-річний водій збив двох пішоходів
Сьогодні, 10:59
Внаслідок ДТП у Луцьку постраждало двоє пішоходів: поліцейські встановлюють обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася вчора ввечері, 14 жовтня, на проспекті Перемоги у Луцьку. 28-річний водій автомобіля BMW допустив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 28-річний лучанин отримав незначні тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 51-річний чоловік зазнав тяжких травм, нині він в реанімації.
Під час досудового розслідування слідчі встановлять обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася вчора ввечері, 14 жовтня, на проспекті Перемоги у Луцьку. 28-річний водій автомобіля BMW допустив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 28-річний лучанин отримав незначні тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 51-річний чоловік зазнав тяжких травм, нині він в реанімації.
Під час досудового розслідування слідчі встановлять обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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