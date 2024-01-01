У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів

У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів
Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі в понеділок, 14 жовтня, схвалив пропозицію Європейської комісії про надання Україні позики у 35 мільярдів євро, профінансованої за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу ЄП.

За надання Україні позики за рахунок росактивів проголосував 31 член профільного комітету Європейського парламенту, проти висловились чотири, ніхто не утримався під час голосування.

Раніше пропозицію підтримала Рада Європейського Союзу, незважаючи на опір Угорщини.

Наступним кроком є голосування всього Європейського парламенту, яке має відбутись 21-24 жовтня. Після цього регламент буде ухвалений Радою ЄС за письмовою процедурою та набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 35 мільярдів євро кредиту є частиною плану, погодженого Групою семи на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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Теги: Європарламент, Україна, війна, гроші, допомога
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