На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства

На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства
На Волині проведуть аудит об'єктів критичної інфраструктури, які бронюють працівників.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Голова Волинської ОВА провів нараду із представниками силових структур, територіального центру комплектування та соціальної підтримки та державної податкової інспекції.

"В ході наради обговорили виконання мобілізаційних завдань в області та зловживання при бронюванні. Такі випадки є, тож прийняли рішення провести аудит «критичних» підприємств на предмет виявлення зловживань під час бронювання своїх працівників. Війна в нашій державі триває. Мобілізаційні завдання поставлені Генеральним штабом України повинні бути виконанні, а будь-які зловживання на питаннях броні та відстрочок не припустимі", - повідомив Юрій Погуляйко.

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Теги: Волинь, Волинська ОВА, бронювання, перевірка
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