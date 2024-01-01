У Луцьку дівчинка засунула палець у пластмасовий стілець застрягла, допомагали рятувальник. ФОТО

У Луцьку дівчинка засунула палець у пластмасовий стілець застрягла, допомагали рятувальник. ФОТО
В обласному центрі Волині надзвичайники допомогли дитині, в якої застряг палець у стільці.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

14 жовтня у Луцьку трапилась неприємна подія за участі малолітньої дитини, але знову на допомогу прийшли рятувальники. Обідньої пори дитина випадково засунула пальчик в отвір у пластмасовому стільці.
Дорослі не змогли визволити руку дитини з пастки, тому викликали службу 101.

Фахівці частини аварійно-рятувального загону за допомогою спеціального інструменту розрізали стілець та зарадили лиху - дитина оговталась і з нею все добре.

Нагадаємо, 10 жовтня волинські рятувальники допомогли 2-річному хлопчику із селища Дубище, який під час гри одягнув на голову каструлю та застряг.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, надзвичайна ситуація
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